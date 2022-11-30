«Русь» украдена у нас россиянами. Княжицкий поддержал предложение Кислицы о возвращении РФ ее исторического названия.

30 ноября, 13:21
Поделиться:
Россию следует называть Московией, — Княжицкий (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Россию следует называть Московией, — Княжицкий (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Народный депутат Николай Княжицкий в эфире Радио НВ прокомментировал предложение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о возвращении России исторического названия Московия на законодательном уровне.

«Я думаю, что в наших условиях [идея] вполне [реалистичная]. <...> Против такого варианта у меня ничего нет, поскольку само название Русь — украинское название, украденное у нас россиянами. Мы их называем русскими, а согласно предложениям Кислицы, следовало бы называть московитами», — отметил Княжицкий.

Видео дня

Читайте также:
«Крестили Русь в Киеве, а не в Московии». Лавров «заблудился в трех соснах русской истории» — Кулеба

Эта идея, по мнению нардепа, может лечь в реальный законопроект:

«Даже таков был законопроект в прошлом созыве, но до него не дошли руки. <…> Эта идея часто звучит в парламенте. И даже несколько подобных проектов было».

Справка. Московия — историческое название России и ее государственных образований: Московского княжества, царства, империи. Происходит от столичного города — Москвы. Употребляли в большинстве европейских языков и некоторых азиатских языках. Фигурирует на многих исторических картах XVI—XIX вв., производившихся в Европе, до и после переименования Московского царства в Российскую империю 22 октября 1721 года. В украинском языке также использовали термин Московщина.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Киевская Русь Николай Княжицкий Радио НВ партия Европейская Солидарность

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X