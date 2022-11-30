«Русь» украдена у нас россиянами. Княжицкий поддержал предложение Кислицы о возвращении РФ ее исторического названия. 30 ноября, 13:21 Россию следует называть Московией, — Княжицкий (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Народный депутат Николай Княжицкий в эфире Радио НВ прокомментировал предложение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о возвращении России исторического названия Московия на законодательном уровне.

«Я думаю, что в наших условиях [идея] вполне [реалистичная]. <...> Против такого варианта у меня ничего нет, поскольку само название Русь — украинское название, украденное у нас россиянами. Мы их называем русскими, а согласно предложениям Кислицы, следовало бы называть московитами», — отметил Княжицкий.

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Эта идея, по мнению нардепа, может лечь в реальный законопроект:

«Даже таков был законопроект в прошлом созыве, но до него не дошли руки. <…> Эта идея часто звучит в парламенте. И даже несколько подобных проектов было».

Справка. Московия — историческое название России и ее государственных образований: Московского княжества, царства, империи. Происходит от столичного города — Москвы. Употребляли в большинстве европейских языков и некоторых азиатских языках. Фигурирует на многих исторических картах XVI—XIX вв. , производившихся в Европе, до и после переименования Московского царства в Российскую империю 22 октября 1721 года. В украинском языке также использовали термин Московщина.