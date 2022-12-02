Одну добивают российские бомбы. Портников назвал три типа украинской идентичности

2 декабря, 17:46
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Женщина выходит из первого поезда, прибывшего в Херсон после освобождения города от российской оккупации, 19 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Женщина выходит из первого поезда, прибывшего в Херсон после освобождения города от российской оккупации, 19 ноября (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Журналист Виталий Портников в интервью Радио НВ назвал три типа украинской идентичности в зависимости от отношения к России.

Как отметил Портников в эфире Радио НВ, эти три типа украинской идентичности распространяются и на украинские элиты.

https://www.youtube.com/watch?v=8InBlArXBDU

«Одна идентичность — классическая украинская идентичность, когда мы считаем себя такими же украинцами как поляки считают себя поляками или венгры венграми, французы французами. Есть идентичность людей, которые считают, что Украина — это Россия, просто обычная Россия, а Украина — это так, „Малороссия“, мало как российские регионы называются. А есть третья идентичность, я бы сказал, что ее придерживалось до сих пор большинство нашей страны, не знаю, сколько сейчас, может когда-нибудь социология покажет, после войны. Это люди, которые считали, что они типа советские украинцы, украинцы, дружественные к русским, братские народы», — объяснил журналист.

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По его словам, точная характеристика последней элиты — «какая разница?».

«И поскольку это была широко распространенная ментальность, то эти люди, которые придерживались ее, а конечно, большинство из них было в городах-миллионниках, в Харькове, Одессе, большое количество таких людей было в Днепре, большое количество в Донецке. Скажем, в Днепре они соседствовали с теми, кто обладал украинской идентичностью, в Донецке — с теми, кто имел российскую идентичность. Конечно, российские бомбы, которые упали на Харьков, Одессу, Мариуполь, российские зверства эту ментальность сейчас добивают», — добавил Портников.

Он выразил надежду, что эти десятки миллионов людей «станут настоящими украинцами в результате этого страшного удара, нанесенного Владимиром Путиным и Россией не только по их менталитету, а по их домам, городам, по их детям, женам».

По данным исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 21−23 октября 2022 года, 88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет процветающей страной в составе Евросоюза.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Украинцы Виталий Портников Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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