«Россия до сих пор имеет преимущество». Интервью с Юрием Бутусовым о самых горячих точках на 1500 километрах фронта и обороне в воздухе

23 октября, 19:57
Эксклюзив НВ
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Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Фронт российско-украинской войны растянулся на 1500 километров, а к столь большой наземной войне страны Запада не готовились, поэтому не могут удовлетворить все украинские потребности, говорит главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Это, по мнению журналиста, одна из причин, почему Россия до сих пор имеет большое преимущество в технике, вооружении и боеприпасах.

В интервью Радио НВ Бутусов рассказал, на каких направлениях ВСУ не хватает боекомплектов и как Украина может защититься от воздушных атак России, в том числе от иранских ракет, которые вскоре может получить агрессор.

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— Хочу с вами поговорить о Херсоне. Даже в российских каналах пишут какую-нибудь « достоевщину». С одной стороны, они говорят, что удержать Херсон точно не смогут, а с другой сдавать не планируют. Чего вы ждете от врага?

— Противник пытается сосредоточить все силы, чтобы усилить оборону и удержать херсонский плацдарм на правобережье Днепра. Там сосредоточены сейчас самые боеспособные силы русской армии – десантники, морская пехота, мотострелковые войска, усиленные современной техникой. Они опрокидывают туда резервы и делают все возможное, чтобы удержать захваченную зону.

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— То есть, те заявления, которые они якобы выводят с правобережья элитные подразделения и офицерский состав, а туда бросают мобилизованных, не соответствуют действительности?

— Они усиливаются всеми силами, в частности, мобилизованные туда прибывают. Но основное сопротивление осуществляют российские кадровые соединения, плотность и количество которых противник увеличивает. Конечно, они несут там большие потери. И многие растерянные, панические отзывы связаны с тем, что россияне действительно несут очень тяжелые потери в этом районе, страдают от ударов Вооруженных сил Украины.

Тем не менее, российская оборона пока держится. Противник делает все, чтобы удержать этот плацдарм.

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— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне намерены взорвать Каховскую ГЭС. Как вы оцениваете возможность того, что это произойдет?

— Трудно оценивать вещи, не контролируемые Украиной. Конечно, на оккупированной территории может произойти все, что угодно. Мы не контролируем там ситуацию.

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