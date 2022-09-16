Общий залп — 23 ракеты. Россия держит в Черном море три носителя Калибров — ВМС Украины

16 сентября, 19:07
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Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

На боевом дежурстве в Черном море по состоянию на 16 сентября находятся три российских носителя крылатых ракет Калибр, общий залп составляет 24 ракеты, в Средиземном море — пять носителей Калибров.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Там также подчеркнули, что российские оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации в Азовском море.

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«В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести вражеских кораблей и катеров. В сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Черного моря — 10 судов, из них одно судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю -17 судов, из них одно судно двигалось из пролива Босфор», — говорится в сообщении ВМС.

Видео дня

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/458774466290141

14 сентября Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили, что Россия в Черном море держит на боевом дежурстве шесть носителей крылатых ракет Калибр, общий залп составляет 40 ракет.

В вечернем обращении 22 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что общее количество различных крылатых ракет, применяемых Россией против Украины, приближается уже к 3,5 тысячам.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Черное море Азовское море ВМС Украины Война России против Украины Калибр

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