Россия держит в Черном море постоянно около 10 кораблей — Силы обороны юга 8 августа, 16:32 Военная техника РФ в Черном море (Фото:Yoruk Isik/Reuters)

В Черном море постоянно находится около 10 единиц корабельно-катерного состава российских ВМС, на боевом дежурстве враг держит четыре носителя ракет типа Калибр.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, сообщает Укринформ.

Она уточнила, что на боевом дежурства они держат четыре носителя ракет типа Калибр.

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«В настоящее время в Черном море находится на постоянной основе почти 10 (плюс-минус один-два) единиц корабельно-катерного состава вражеских сил. На боевом дежурстве они держат, как правило, четыре носителя ракет типа Калибр — два надводных, два подводных — и один-два больших десантных корабля», — сказала Гуменюк.

Она напомнила, что в понедельник утром, 8 августа, один из подводных ракетных носителей был применен — ​​Украину атаковали высокоточными ракетами типа Калибр, сбитыми силами противовоздушной обороны.

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