На боевом дежурстве. Россия держит в Черном море корабль с четырьмя Калибрами

21 ноября, 17:04
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По состоянию на 21 ноября Россия держит в Черном море корабль с четырьмя калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на 21 ноября Россия держит в Черном море корабль с четырьмя калибрами (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на понедельник, 21 ноября, страна-агрессор Россия держит в Черном море корабль с четырьмя Калибрами.

Об этом сообщили ВМС ВСУ в Facebook.

В Черном море на боевом дежурстве находятся шесть вражеских кораблей, из которых один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп – четыре ракеты.

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Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море – десять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп – 76 ракет.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=509487704552150&set=a.292820826218840

За сутки, в интересах страны-агрессора проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 33 судна, из них девять судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 40 судов, из них 13 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.
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https://www.youtube.com/watch?v=50g5op2jokY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черное море Война России против Украины Калибр

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