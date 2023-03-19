Угроза точечных ударов. РФ вывела в Черное море девять боевых кораблей, общий залп — 16 Калибров 19 марта, 09:31 Российский боевой корабль (Фото:Минобороны РФ)

Российская Федерация по состоянию на утро 19 марта вывела на боевое дежурство в Черное море девять своих кораблей. Среди них два надводных ракетоносителя, общий залп которых — 16 Калибров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«В Черном море они держат в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских моль, чтобы не быть пораженным нашим оружием», — отметила Гуменюк.

Видео дня

По словам Гуменюк, присутствие российских ракетоносителей в Черном море может свидетельствовать об угрозе точечных ракетных ударов. Спикер утверждает, что россияне стремятся найти действенную тактику, ведь массированные ракетные удары не дают РФ ожидаемых результатов благодаря эффективной работе украинских сил ПВО.



Гуменюк добавила, что обычно оккупанты активизируют ракетные атаки, когда не имеют успеха на поле боя.