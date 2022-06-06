В акватории Черного моря находится 12 крупных десантных кораблей, треть из них на ремонте — Минобороны 6 июня, 17:56 Цей матеріал також доступний українською В Черном море находится один корабль с крылатыми ракетами на борту (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные продолжают контролировать Черное море, что позволяет им наносить ракетные удары по Украине, сейчас в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей.

Об этом сообщает Министерство Минобороны в Telegram.

Российские оккупанты продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задания выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок.



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Корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов более чем на 100 километров. Об этом сообщает Минобороны.

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