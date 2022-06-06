В акватории Черного моря находится 12 крупных десантных кораблей, треть из них на ремонте — Минобороны

6 июня, 17:56
Цей матеріал також доступний українською
В Черном море находится один корабль с крылатыми ракетами на борту (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море находится один корабль с крылатыми ракетами на борту (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные продолжают контролировать Черное море, что позволяет им наносить ракетные удары по Украине, сейчас в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей.

Об этом сообщает Министерство Минобороны в Telegram.

Российские оккупанты продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задания выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок.

Видео дня

Корабельная группировка черноморского флота РФ была отброшена от украинских берегов более чем на 100 километров. Об этом сообщает Минобороны.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Флот Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X