Россия держит в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей с общим залпом в 80 ракет — ВМС 8 декабря, 14:08 Черноморский флот РФ (Фото:Минобороны РФ)

Россия держит в Черном и Средиземном морях шесть ракетоносителей. Их общий залп составляет около 80 ракет.

Об этом сообщают Военно-Морские силы ВСУ.

По состоянию на 8 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 российских кораблей, из них один ракетоноситель, залп которого четыре ракеты.

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В Средиземном море РФ держит девять кораблей. Среди них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет. В Азовском море россияне держат на дежурстве два боевых корабля.

За сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальским пролив прошли:

в Азовское море — 25 судов, из них девять судов двигалось из пролива Босфор;

в Черное море — 12 судов, из них три судна продолжило движение в направлении пролива Босфор.



7 декабря представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что Россия держит в Черном море 13 кораблей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что запас ракет в РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут на полный ноль.