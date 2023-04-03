Россия держит три ракетоносителя в Черном море — ОК Юг 3 апреля, 16:48 Запуск российской ракеты (Фото:Радо Свобода)

Российская корабельная группировка в Черном море состоит из девяти кораблей — таковы данные оперативного командования Юг по состоянию на 13:00 3 апреля.

«Во время воздушной тревоги увеличено количество ракетоносителей — к двум предварительно присутствующим добавлена еще одна подлодка. Следовательно, общий залп Калибров может достигать 1️6», — говорится в сообщении.

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Военные предупреждают, что угроза ракетных ударов остается высокой, как и минная опасность деоккупированной суши и черноморского побережья.

2 апреля в ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море на боевом дежурстве находились пять российских кораблей, среди них — два ракетоносителя с общим залпом до 12 крылатых ракет Калибр.