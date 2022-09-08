В Черном море Россия держит наготове три корабля с 24 ракетами Калибр
Россия держит в Черном море три носителя крылатых ракет (Фото:Минобороны РФ)
В Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских носителя крылатых ракет Калибр, общий залп — 24 ракеты.
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба ВМС.
Также в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров; в Средиземном море — пять носителей крылатых ракет Калибр.
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