Россия удерживает более 6 000 украинских детей для «политического перевоспитания» — исследование 14 февраля, 21:10 Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия удерживает по меньшей мере 6 000 украинских детей. Основная цель оккупантов — «политической перевоспитание».

Об этом говорится в отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья.

Исследователи выявили не менее 43 лагерей и других объектов в России и временно оккупированном Крыму, где содержались украинские дети. Среди них, были дети с родителями или опекунами, дети, которых Россия считала сиротами, и другие дети, которые до вторжения находились под опекой украинских государственных учреждений, говорится в сообщении.

Видео дня

В отчете отмечается, что некоторые из детей были усыновлены российскими семьями или переданы в приемные семьи в России. Самому младшему идентифицированному ребенку было всего четыре месяца, а в некоторых лагерях проходили военную подготовку дети в возрасте 14 лет, говорится в сообщении.

Один из исследователей Натаниэль Рэймонд сообщил, что то, что задокументировано в этом отчете, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции, сообщает Reuters.

«Основной целью лагерей, которые мы определили, является политическое перевоспитание», — сказал Рэймонд.

Он добавил, что это также может быть доказательством того, что Россия совершает геноцид во время войны против Украины.