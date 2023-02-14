Россия удерживает более 6 000 украинских детей для «политического перевоспитания» — исследование

14 февраля, 21:10
Поделиться:
Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты занимаются депортацией украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия удерживает по меньшей мере 6 000 украинских детей. Основная цель оккупантов — «политической перевоспитание».

Об этом говорится в отчете Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья.

Исследователи выявили не менее 43 лагерей и других объектов в России и временно оккупированном Крыму, где содержались украинские дети. Среди них, были дети с родителями или опекунами, дети, которых Россия считала сиротами, и другие дети, которые до вторжения находились под опекой украинских государственных учреждений, говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:

Лавров не впервые прибег к антисемитским нарративам (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko) «Паутина искажений». Российская ложь теряет силу, мир не может игнорировать путинскую программу геноцида — эксперт

В отчете отмечается, что некоторые из детей были усыновлены российскими семьями или переданы в приемные семьи в России. Самому младшему идентифицированному ребенку было всего четыре месяца, а в некоторых лагерях проходили военную подготовку дети в возрасте 14 лет, говорится в сообщении.

Один из исследователей Натаниэль Рэймонд сообщил, что то, что задокументировано в этом отчете, является явным нарушением 4-й Женевской конвенции, сообщает Reuters.

«Основной целью лагерей, которые мы определили, является политическое перевоспитание», — сказал Рэймонд.

Он добавил, что это также может быть доказательством того, что Россия совершает геноцид во время войны против Украины.

https://www.youtube.com/embed/tOUsG_YM8yc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Геноцид депортация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X