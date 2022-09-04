Россия депортировала более 7 тысяч украинских детей — Лубинец 4 сентября, 15:21 Оккупанты проводят депортацию украинцев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты с начала полномасштабной войны депортировали в РФ более 7 тысяч украинских детей. Пока удалось вернуть только 51 несовершеннолетнего.

Об этом сообщил уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Голосу Америки.

«Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления», — отметил Лубинец.

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По словам омбудсмена, это нарушение международного права и яркий пример того, что Российская Федерация совершает именно геноцид украинской нации.



Лубинец отметил, что Украина работает над возвращением детей, однако пока процесс продвигается медленно.



«Сейчас нам удалось вернуть 51 ребенка. Это небольшое количество по сравнению с тысячами вывезенных, но мы практически проводим спецоперации по их спасению. Нам очень помогают волонтеры», — добавил он.

29 июля в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что зафиксировали депортацию в Россию уже более 5600 детей, но реальное количество на самом деле больше. 13 июля президент Владимир Зеленский сказал, что оккупанты депортировали уже 2 миллиона жителей временно оккупированных территорий Украины.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, эти методы она использовала и во время войны в Чечне.

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