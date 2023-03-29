В Мининтеграции назвали новую цифру депортированных в РФ украинских детей 29 марта, 00:01 Россияне депортируют украинских детей с захваченных территорий (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что известно о 19 514 детях, которых депортировали в РФ.



В министерстве отметили, что на оккупированных территориях также находятся около 4390 статусных детей, к которым относятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.



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"Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей", - сообщили в Мининтеграции.

Министерство напоминает, что если гражданам стало известно о незаконной депортации ребенка, необходимо уведомить об этом круглосуточную горячую линию Национального информационного бюро по номерам: 16-48 и (044) 287-81-65, или с помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также нацелен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.



По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.