Оккупанты депортировали 11 тысяч украинских детей — Зеленский

15 ноября, 00:32
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Украине удалось вернуть только 69 детей с территории России (Фото:REUTERS / Agustin Marcarian)

Украине удалось вернуть только 69 детей с территории России (Фото:REUTERS / Agustin Marcarian)

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения депортировали 11 тысяч украинских детей. Это только те дети, имена которых известны.

Об этом заявил во время обращения президент Украины Владимир Зеленский.

Под председательством генсека ООН Антониу Гутерриша и руководителя Офиса Андрея Ермака состоялось заседание Координационного совета Украины по защите и безопасности детей.

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«Обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кого вывезли. Как минимум это почти 11 тысяч детей — мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезено больше», — сказал президент.

Ранее министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украине удалось вернуть только 69 детей с территории России.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

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Россия также принудительно вывозит детей, в частности сирот, отдаваемых на воспитание в российские семьи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях, а использовала эти методы еще во время войны в Чечне.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Оккупант Война в Украине Владимир Зеленский депортация Война России против Украины

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