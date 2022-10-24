Россия делает все, чтобы усилить оборону и удержать херсонский плацдарм — Бутусов 24 октября, 16:47 Россияне в районе Херсона несут большие потери — Юрий Бутусов (Фото:Жовта Стрічка via Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что Россия делает все, чтобы усилить оборону и удержать херсонский плацдарм на правом берегу Днепра.

«Противник пытается сосредоточить все силы, чтобы усилить оборону и удержать херсонский плацдарм на правобережье Днепра. Там сосредоточены сейчас самые боеспособные силы вражеской армии — десантники, морская пехота, мотострелковые войска, усиленные современной техникой. Они перебрасывают туда резервы и делают все возможное, дабы удержать захваченную зону», — сказал Бутусов Радио НВ.

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Главред Цензор.НЕТ добавил, что россияне усиливают свои позиции на правом берегу «всеми силами, в частности, мобилизованные туда прибывают», но основное сопротивление осуществляют российские кадровые соединения, плотность и количество которых наращивают.

«Конечно, они несут там большие потери. И многие растерянные, панические отзывы связаны с тем, что россияне действительно несут очень большие потери в этом районе, по ним наносят удары Вооруженные силы Украины. Тем не менее российская оборона пока держится. Противник делает все, чтобы удержать этот плацдарм», — подытожил Бутусов.

Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.

23 октября сообщалось, что оккупанты отключают связь в Херсоне, чтобы изолировать город.

22 октября марионетки Кремля в Херсоне приказали жителям немедленно покинуть город.

19 октября херсонский коллаборант Владимир Сальдо сообщил, что все «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

Накануне Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в интервью Радио НВ ранее заявляла, что коллаборанты в Херсонской области пытаются организовать депортацию населения и хотят создать для пропагандистских СМИ «картинку» того, что местные жители якобы боятся ВСУ, однако поведение украинцев обратное.

По информации Генштаба ВСУ, враг готовит Херсон к уличным боям.

