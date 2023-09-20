Россия через Крым перебрасывает на фронт кавказцев — партизаны 20 сентября, 16:28 Военнослужащие в Крыму (Фото:via Атеш / Telegram)

Во временно оккупированном Крыму фиксируют перемещение солдат кавказской внешности, сообщает партизанское движение Атеш.

По данным движения, техника постоянно перемещается. Она привозит и увозит личный состав. Речь идет о вокзале Джанкоя.

«Они ходят с большими сумками или мешками, обстрижены, выбриты, и форма на них новая — привезли свежее пополнение», — говорится в сообщении.

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Партизаны также уточняют, что продолжают за ситуацией на оккупированном полуострове.

«Мы продолжаем фиксировать обстановку на оккупированном полуострове, использовать полученные сведения для наших операций и информирование общественности», — говорится в сообщении.

Других деталей там не раскрыли.