Оккупанты деморализованы, но будут пытаться продвинуться вглубь Украины — Минобороны

12 марта, 21:39
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Боец Cил территориальной обороны в Киеве, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Боец Cил территориальной обороны в Киеве, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала об оперативной ситуации в Украине и состоянии российских оккупантов.

В эфире всеукраинского марафона Маляр заявила, что враг деморализован, его логистика фактически уничтожена, а командиры некоторых подразделений даже не выходят на связь со своими подчиненными. При этом из-за того, что определенные территории временно заняты оккупантами, они будут пытаться закрепиться на этих рубежах. Замминистра призвала жителей временно захваченных территорий оказывать сопротивление по примеру жителей Херсона и Мелитополя, которые выходят на антироссийские протесты.

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По словам Маляр, Россия в отчаянии из-за того, что не смогла подчинить украинские регионы, но не оставляет замысла продвинуться вглубь территории Украины.

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«Победа будет не за один день, надо набраться сил, терпения и продолжать воевать… Так как фронт очень широкий, практически по всей стране, то в динамике в каком-то месте враг смог занять больше территории. Где-то наоборот — уничтожили врага… Враг не контролирует какие-то территории, а только временно занимает», — отметила она.

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Замминистра также сказала, что планы России по захвату Украины «максимум за неделю» провалились благодаря мощному отпору ВСУ и готовности украинских властей ко всем сценариям. Из-за этого оккупанты вынуждены перепланировать свои действия и перегруппировывать войска.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев не снижать интенсивность сопротивления российским оккупантам, несмотря на успехи ВСУ. По его словам, российские военные пытаются взять Украину количеством бойцов и техники и используют террор, чтобы сломить украинскую нацию.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Министерство обороны Украины Война России против Украины

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