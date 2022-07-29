«Лихая драка». Россия будет готова к наступлению на юге в начале августа — Арестович 29 июля, 23:56 Херсон (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Российские войска будут готовы к новому наступлению на юге Украины в начале августа, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин live он подчеркнул, что оккупанты стягиваются с северо-востока на юг.

«Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5−6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918—1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее», — отметил он.

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По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами.

«Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем», — добавил Арестович.

29 июля Олег Жданов, военный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ, что ловушка для сил оккупантов в Херсоне медленно закрывается и учитывая нежелание россиян вступать в прямое сражение с ВСУ их перспективы выглядят провально.

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