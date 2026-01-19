Какова российская кампания ударов по энергообъектам этой зимой, в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Евгений Дикий ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

В этом году маски окончательно сняты.

Они абсолютно официально отчитываются об ударах по сугубо гражданской инфраструктуре. Более того, они отчитываются об этом ежедневно в сводках Генштаба. То есть они даже перестали хоть как-то скрывать, перестали делать вид, что мирное население случайно страдает в результате боев между армией России и ВСУ.

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Они абсолютно прямо признали, что армия РФ ведет войну против гражданского населения Украины.

Это называется словом геноцид.