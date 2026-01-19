«Они это сделают, к гадалке не ходи». Четвертая геноцидная зима окажется самой тяжелой: как РФ использует месяц самых больших морозов — Дикий

19 января, 09:53
Google Читайте NV в Google
Зимний день в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Зимний день в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Какова российская кампания ударов по энергообъектам этой зимой, в эфире Radio NV рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

Евгений Дикий

Евгений Дикий

ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

В этом году маски окончательно сняты.

Они абсолютно официально отчитываются об ударах по сугубо гражданской инфраструктуре. Более того, они отчитываются об этом ежедневно в сводках Генштаба. То есть они даже перестали хоть как-то скрывать, перестали делать вид, что мирное население случайно страдает в результате боев между армией России и ВСУ.

Реклама

Они абсолютно прямо признали, что армия РФ ведет войну против гражданского населения Украины.

Это называется словом геноцид.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Зима Война России против Украины удары по энергетике Радио NV

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies