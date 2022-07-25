Армия РФ будет бежать из Херсона: как это будет происходить, — рассказывает военный эксперт

25 июля, 14:41
Надпись в оккупированном Херсоне (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Надпись в оккупированном Херсоне (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как армия РФ будет бежать из Херсона.

Левин отметил, что, если Антоновский мост будет разрушен, оккупанты «будут отрезаны».

https://www.youtube.com/watch?v=jhzZ8_a72Vo&t=1s

«Антоновский и мост через реку Ингулец, связывающий Новую Каховку с Херсоном, отрезают Херсон и фактически блокируют любые войска, какими бы они ни были — хоть тысяча, хоть десять тысяч человек. … А когда оно будет отрезано, у них есть выбор — либо вариться в этом котле, либо заявить об очередном "акте доброй воли"», — пояснил он.

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Также военный эксперт констатировал, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области уже продолжается и удары по Антоновскому мосту и мосту через Ингулец – это его часть.

По словам Левина, то, сколько российские войска продержатся в Херсонской области, зависит от их командования: «Захочет ли командование оставить их в этом херсонском котле вариться? Особенно к зиме».

Он спрогнозировал, что ВСУ уничтожат мосты и возьмут под огневой контроль все возможности подхода, в том числе через железнодорожный мост.

«А дальше пусть они сами решают: хотят они эту группировку бросить на произвол судьбы или мы увидим их побег из Херсона. Трудно представить, что они из Херсона убегают, но было трудно представить, что они и из-под Киева убегают», — сказал военный эксперт.

Он также не исключил, что командование российской армии в Херсонской области будет развалено на тактическом уровне, и солдаты сдадутся в плен.

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"Я не отрицаю вообще никаких сценариев - и сдачи в плен, и боев, и того, что Россия попытается группировку вывести, чтобы ее сохранить", - сказал Левин.

25 июля руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные держат под огненным контролем логистические маршруты войск РФ в Херсонской области.

19 июля ВСУ нанесли первый удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, у оккупантов возникли трудности с его ремонтом. Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил 21 июля, что россияне не могут оперативно восстановить Антоновский мост через Днепр, сейчас по нему возможен проезд только легкового транспорта.

Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.

23 июля ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Российские военные Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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