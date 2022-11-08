«Почти вся армия РФ — в Украине». «Вагнеровский» фронт, волны пушечного мяса и небоеспособный флот россиян — интервью с Игалем Левиным

8 ноября, 15:39
Эксклюзив НВ
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Украинский Град (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Украинский Град (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Россия почти все свои Вооруженные силы использует на территории Украины, утверждает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Но так, как у ВС РФ не было успехов на фронте после захвата Северодонецка и Лисичанска, говорит военный аналитик, мощи набирает альтернатива — армия «повара Путина» Евгения Пригожина, люди которого держат большие участки фронта, а одно из направлений так и называют «вагнеровский фронт».

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Как Россия гонит «мясные» волны, что с ними будет зимой и на что способен Черноморский флот, больше половины которого небоеспособна, Левин рассказал в интервью Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=3iI8QFFs7l8&t=269s

— В последние дни именно с российской стороны появляется информация об их потерях. Чаще всего они эти потери скрывают, но сейчас, кажется, скрывать их не могут. Мы видели несколько новостей о том, что под Макеевкой, под Сватово (Луганская область) могло погибнуть около 500 чмобиков. Под Павловкой, под Угледаром (это уже Донецкая область) около 300 человек могло погибнуть. И я могу процитировать издание Верстка. Они поговорили с выжившими из-под Сватово. Солдата Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, у некоторых даже торчат из карманов военники. Как вы считаете, что они дальше будут делать? Есть эти все жалобы. Они что, перестанут кидать в лобовые атаки своих «чмобиков»?

— Мы говорим о мобилизованных. А появилось видео как 155-я бригада Тихоокеанского флота (это российская морская пехота) пошла в атаку и их разбили, очень жестко разбили, буквально уничтожали машину за машиной, отряд за отрядом, атака полностью захлебнулась. История была, что они губернатору Приморского края писали письмо с жалобами и дальше это пошло к Путину.

Так вот: морская пехота — это у них одни из наиболее опытных, организованных, оснащенных кадровых частей. Это профессиональная армия, как и ВДВшники, например. Что говорить о мобилизованных? Тут вообще без комментариев.

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Сейчас есть расхожие мнения, почему они не встают в глухую оборону, а продолжают посылать эти человеческие волны или «мясные» волны, как их более жаргонно называют, что называется human wave?

Есть мнение, что [основателю ЧВК Вагнера Евгению] Пригожину, люди которого уже держат большие участки фронта, одно из направлений так и называют «вагнеровский фронт», хочет максимально выслужиться. Ему плевать на потери. Ценой 500, тысячи, двух, десяти тысяч человек он хочет занять какой-то плюс-минус большой населенный пункт. А я напомню, что у них не было успехов после захвата Северодонецка и Лисичанска.

И он Путину сразу (у них же прямая связь, напрямую общаются) скажет: «Смотри, мои люди и я, мы захватили город, в то время как Минобороны и все твои генералы не могли и отступали, сдавали территории». Понятно: и Путину, и Пригожину плевать, сколько там людей уложили, чтобы взять [населенный пункт]. Но вот с этой целью это и делается.

Логика такая: 90% умрут, 10; - смогут добежать, занять какие-то позиции и закрепиться. Что будет дальше — посмотрим. По крайней мере пока мы видим, что они продолжают тактику человеческих волн и вроде бы не планируют что-то менять.

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— Вы упомянули Пригожина и его группировку, «вагнеровский фронт». В Питере открыли так называемый Вагнер Центр и там будут кого-то тренировать, что-то разрабатывать. Что это такое? Это некая армия, параллельная официальной?

— Группа Вагнера по факту — это и есть параллельная армия, безо всяких их центров и других шарашек. Открытие таких структур, как этот Вагнер Центр, указывает на то, что Пригожин создает свою параллельную империю.

Теги:   Владимир Путин Интервью НВ Армия России Российская армия Рамзан Кадыров Вооруженные Силы РФ Зима Черноморский флот РФ Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио НВ Война России против Украины NASAMS Сергей Суровикин

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