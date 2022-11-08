«Почти вся армия РФ — в Украине». «Вагнеровский» фронт, волны пушечного мяса и небоеспособный флот россиян — интервью с Игалем Левиным 8 ноября, 15:39 Эксклюзив НВ Украинский Град (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Россия почти все свои Вооруженные силы использует на территории Украины, утверждает офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Но так, как у ВС РФ не было успехов на фронте после захвата Северодонецка и Лисичанска, говорит военный аналитик, мощи набирает альтернатива — армия «повара Путина» Евгения Пригожина, люди которого держат большие участки фронта, а одно из направлений так и называют «вагнеровский фронт».

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Как Россия гонит «мясные» волны, что с ними будет зимой и на что способен Черноморский флот, больше половины которого небоеспособна, Левин рассказал в интервью Радио НВ.

— В последние дни именно с российской стороны появляется информация об их потерях. Чаще всего они эти потери скрывают, но сейчас, кажется, скрывать их не могут. Мы видели несколько новостей о том, что под Макеевкой, под Сватово (Луганская область) могло погибнуть около 500 чмобиков. Под Павловкой, под Угледаром (это уже Донецкая область) около 300 человек могло погибнуть. И я могу процитировать издание Верстка. Они поговорили с выжившими из-под Сватово. Солдата Агафонов рассказал, что видел десятки трупов, у некоторых даже торчат из карманов военники. Как вы считаете, что они дальше будут делать? Есть эти все жалобы. Они что, перестанут кидать в лобовые атаки своих «чмобиков»?

— Мы говорим о мобилизованных. А появилось видео как 155-я бригада Тихоокеанского флота (это российская морская пехота) пошла в атаку и их разбили, очень жестко разбили, буквально уничтожали машину за машиной, отряд за отрядом, атака полностью захлебнулась. История была, что они губернатору Приморского края писали письмо с жалобами и дальше это пошло к Путину.

Так вот: морская пехота — это у них одни из наиболее опытных, организованных, оснащенных кадровых частей. Это профессиональная армия, как и ВДВшники, например. Что говорить о мобилизованных? Тут вообще без комментариев.

Сейчас есть расхожие мнения, почему они не встают в глухую оборону, а продолжают посылать эти человеческие волны или «мясные» волны, как их более жаргонно называют, что называется human wave?

Есть мнение, что [основателю ЧВК Вагнера Евгению] Пригожину, люди которого уже держат большие участки фронта, одно из направлений так и называют «вагнеровский фронт», хочет максимально выслужиться. Ему плевать на потери. Ценой 500, тысячи, двух, десяти тысяч человек он хочет занять какой-то плюс-минус большой населенный пункт. А я напомню, что у них не было успехов после захвата Северодонецка и Лисичанска.

И он Путину сразу (у них же прямая связь, напрямую общаются) скажет: «Смотри, мои люди и я, мы захватили город, в то время как Минобороны и все твои генералы не могли и отступали, сдавали территории». Понятно: и Путину, и Пригожину плевать, сколько там людей уложили, чтобы взять [населенный пункт]. Но вот с этой целью это и делается.

Логика такая: 90% умрут, 10; - смогут добежать, занять какие-то позиции и закрепиться. Что будет дальше — посмотрим. По крайней мере пока мы видим, что они продолжают тактику человеческих волн и вроде бы не планируют что-то менять.

— Вы упомянули Пригожина и его группировку, «вагнеровский фронт». В Питере открыли так называемый Вагнер Центр и там будут кого-то тренировать, что-то разрабатывать. Что это такое? Это некая армия, параллельная официальной?

— Группа Вагнера по факту — это и есть параллельная армия, безо всяких их центров и других шарашек. Открытие таких структур, как этот Вагнер Центр, указывает на то, что Пригожин создает свою параллельную империю.