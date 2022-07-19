РФ бросает в самые рискованные атаки представителей нацменьшинств, среди них растет недовольство — Генштаб
Генштаб рассказал о недовольстве среди представителей нацменьшинств в армии РФ (Фото:Генштаб)
Российское командование бросает военных неславянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за чего среди представителей нацменьшинств растет недовольство.
Об этом сообщает Генштаб.
«Растет недовольство действиями российского командования среди военнослужащих неславянских национальностей, которых без сожаления бросают в самые рискованные атаки на территории Украины», — говорится в сообщении.
Также Генштаб отметил, что в связи с большими санитарными и безвозвратными потерями продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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