Россия бросает последние резервы в зоне ООС — руководитель Киевской ОВА

22 марта, 04:44
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Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Військове телебачення України / YouTube)

Александр Павлюк (Фото:Кадр видео Військове телебачення України / YouTube)

Россия бросает последние резервы из сформированных для первого удара по Украине в зоне Операции объединенных сил. Об этом заявил руководитель Киевской областной Военной администрации Александр Павлюк в интервью Радио Свобода.

«Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы были брошены и бросаются там, где находится Операция объединенных сил. Буквально три дня назад, когда я был там, я видел введение свежих групп», — заявил Павлюк.

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Он отметил, что «мы видим передвижение одного-двух резервов, пока другого мы не видим».

По словам Павлюка, что в условиях окончания резервов войска оккупанта пытаются закрепиться, "используя местность". "Мы знаем, что формируются соответствующие резервные части в России, проводится частичная скрытая мобилизация, противник пытается нарастить усилия, чтобы продолжить выполнение задачи", - добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=sdZ2lH9ixK4

Напомним, ранее глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Александр Павлюк сообщал, что российские оккупационные войска не отказались от продолжения активных действий в направлении Киева, активно окапываются и переходят к обороне рубежей.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Война России против Украины

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