Оккупанты боятся использовать армейскую авиацию — Арестович 7 апреля, 12:54 Цей матеріал також доступний українською Российский вертолет поблизости Мариуполя. 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне боятся использовать армейскую авиацию, вместо этого враг все чаще использует беспилотники.

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Об этом Арестович сообщил на брифинге.

"Резкое увеличение количества уничтоженных БПЛА показывает, что противник опасается применять авиацию, особенно армейскую авиацию – то есть вертолеты непосредственной поддержки своих войск на поле боя", – сказал он.



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Алексей Арестович добавил, что враг сконцентрировал силы своей авиации в зоне ООС, поскольку на другой территории страны они несут уверенные потери от сил ПВО Украины.

По его словам, враг сконцентрировал усилия своей авиации в зоне ООС на Донбассе, потому что на остальных территориях Украины ее сбивают Воздушные силы ВСУ.

В частности, он напомнил, что 95-я бригада сбила российский вертолет из противотанкового ракетного комплекса. Арестович подчеркнул, что это выдающееся военное достижение.

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