Оккупанты боятся использовать армейскую авиацию — Арестович
Российский вертолет поблизости Мариуполя. 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне боятся использовать армейскую авиацию, вместо этого враг все чаще использует беспилотники.
Война России против Украины — главные события 7 апреля
Об этом Арестович сообщил на брифинге.
"Резкое увеличение количества уничтоженных БПЛА показывает, что противник опасается применять авиацию, особенно армейскую авиацию – то есть вертолеты непосредственной поддержки своих войск на поле боя", – сказал он.
Алексей Арестович добавил, что враг сконцентрировал силы своей авиации в зоне ООС, поскольку на другой территории страны они несут уверенные потери от сил ПВО Украины.
По его словам, враг сконцентрировал усилия своей авиации в зоне ООС на Донбассе, потому что на остальных территориях Украины ее сбивают Воздушные силы ВСУ.
В частности, он напомнил, что 95-я бригада сбила российский вертолет из противотанкового ракетного комплекса. Арестович подчеркнул, что это выдающееся военное достижение.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.