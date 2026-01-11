«Прилет рядом с локомотивом». Войска России ударили шахедом по железной дороге, есть раненые

В результате вражеского удара травмированы машинист и его помощник, сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский (Фото: Укрзализныця / Facebook)

В результате очередной российской атаки по объектам украинской железной дороги ранения получили машинист грузового локомотива и его помощник.

Об этом в воскресенье, 11 января, в своем Facebook сообщил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

По его словам, железнодорожники получили осколочные ранения.

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«Прилет шахеда рядом с локомотивом. Дежурные по мониторингу предоставили оповещение об угрозе, бригада, большие молодцы, успели безопасно закрепить локомотив, но, что досадно, не успели эвакуироваться — только залечь», — рассказал Перцовский, не уточнив, где именно это произошло.

Он добавил, что сейчас состояние обоих раненых стабильное, они в больнице.

По словам Перцовского, из-за ночного обесточивания на Приднепровской железной дороге движение поездов временно осуществлялось на тепловозной тяге и генераторах.

Также зафиксирован ряд «более мелких прилетов по инфраструктуре железной дороги», последствия устраняют без влияния на движение.

В Telegram-канале Укрзализныци сообщалось, что из-за задержек на границе, неблагоприятных погодных условий и мер безопасности более 60 поездов курсируют с отклонением от графика. Среди них — международные и поезда дальнего следования.

«Прямо сейчас железнодорожники устраняют повреждения после обстрелов и разрабатывают максимально оптимальные маршруты для того, чтобы поезда быстрее вернулись к графику», — отмечали в УЗ.

10 января Укрзализныця сообщила о задержке по меньшей мере 14 поездов из-за аномальных погодных условий.