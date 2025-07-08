Какие цели преследует Россия, когда атакует Территориальные центры комплектования , и чего уже достигла, объяснил в интервью Radio NV председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

— Какие результаты этих российских атак по ТЦК, какие последствия уже можно увидеть?

— Если мы сконцентрировались на видимой части, то это понятно. Видимая часть — это срыв мобилизации или как минимум ее ослабление, а также влияние на работу центров комплектования. Не только в смысле мобилизации, а по информированию украинского общества, а также по формированию баз, реестров.

Это, считаю, серьезный, существенный подход России. Но на самом деле у них стоит задача гораздо глубже. Через удары по центрам комплектования они надеются привести к внутриукраинскому общественному конфликту.