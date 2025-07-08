«Уничтожить архивы вряд ли удастся». Чего хочет Россия, когда бьет по ТЦК, и чего уже достигла — разговор с Иваном Тимочко

8 июля, 16:34
NV Премиум
Пожарные работают вблизи здания ТЦК, который пострадал от удара российского беспилотника 3 июля 2025 года. (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Автор: Алексей Тарасов

Какие цели преследует Россия, когда атакует Территориальные центры комплектования, и чего уже достигла, объяснил в интервью Radio NV председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

 — Какие результаты этих российских атак по ТЦК, какие последствия уже можно увидеть?

— Если мы сконцентрировались на видимой части, то это понятно. Видимая часть — это срыв мобилизации или как минимум ее ослабление, а также влияние на работу центров комплектования. Не только в смысле мобилизации, а по информированию украинского общества, а также по формированию баз, реестров.

Это, считаю, серьезный, существенный подход России. Но на самом деле у них стоит задача гораздо глубже. Через удары по центрам комплектования они надеются привести к внутриукраинскому общественному конфликту.

Теги:   Сухопутные войска Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК ТЦК и СП Радио NV Интервью NV Ракетные удары атака дронами Мобилизация Мобилизация в Украине

