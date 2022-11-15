«Большое количество попаданий в подстанции». Советник главы МВД рассказал о том, куда целится РФ во время ракетных обстрелов

15 ноября, 17:56
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Последствия ракетных обстрелов РФ в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетных обстрелов РФ в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов рассказал в эфире Радио НВ о массированных ракетных ударах России 15 ноября.

«Основными целями этих обстрелов являются объекты критической инфраструктуры — это наши ТЭЦ и подстанции. Большое количество попаданий в подстанции 330 кВ. Имеется большое количество сбитых ракет. В Киеве, например, обломки таких ракет повредили [дома], возник пожар в двух пятиэтажках в центре Киева», — сообщил Смирнов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Xb8hn4q-bg0

Днем 15 ноября во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Оккупаны ударили по объектам критической инфраструктуры в восьми областях. По меньшей мере один человек погиб .

Инфографика: НВ

РФ выпустила по Украине около 100 ракет, сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Энергетики приступили к экстренным отключениям света по всей Украине.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Киев Инфраструктура Электроподстанция Ракетные удары Радио НВ Война России против Украины

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