Россия атакует заблокированные гражданские суда в портах Николаевской области, есть погибшие и раненые

Россия нанесла очередной преднамеренный удар по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины, заявили в АМПУ (Фото: АМПУ / Telegram)

Страна-агрессор Россия наносит удары по гражданским судам , которые остаются заблокированными в портах Николаевской области еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом в понедельник, 27 июля, заявила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

В АМПУ подчеркнули, что в ночь на понедельник российские оккупанты нанесли удары по гражданским торговым судам в портах Николаевского региона. В результате атаки есть погибший и раненые.

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«Под вражеским огнем оказались суда, которые остаются заблокированными в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не выполняют коммерческих рейсов», — говорится в сообщении.

В АМПУ подчеркнули, что это очередной сознательный удар Москвы по украинскому гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре.

«Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков», — заявили в АМПУ.

Украина призывает международное морское сообщество к решительной реакции на удары РФ по гражданскому торговому флоту.

Ранее 27 июля и.о. начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что вчера и сегодня утром враг атаковал область ударными БПЛА типа Shahed. Под атакой находилась портовая инфраструктура Николаевского района. Ранениея получил мужчина. Повреждены три гражданских судна.

Позже он добавил, что 48-летний мужчина погиб.





Фото: АМПУ / Telegram

23 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что с начала июля российские войска атаковали 31 торговое судно.

«Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе навигации и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — подчеркнул Сибига.

В последнее время Россия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда в Черном море. Эти удары создают угрозу для международного судоходства и поставок продовольствия в страны, зависящие от украинского экспорта.

Из-за российских атак движение по украинскому морскому коридору было заблокировано. Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупредив о риске продовольственного кризиса для миллионов людей.