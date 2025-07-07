Страна-агрессор Россия признает, что целенаправленно осуществила серию атак на ТЦК и СП в нескольких регионах Украины.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на минобороны страны-террориста.

В РФ признали, что в течение суток целенаправленно атаковали несколько украинских ТЦК.

Россия атакует ТЦК и СП — что известно

30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили трое гражданских.

3 июля Россия нанесла удар беспилотниками по Полтаве, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, погибли два человека, 11 — ранены.

6 июля российская армия попала БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Обошлось без погибших и пострадавших.

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по зданиям ТЦК и СП в Украине.

7 июля войска страны-агрессора России атаковали дронами Харьков и Запорожье.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что в результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. По предварительным данным, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК есть раненый, а в Харьковском ТЦК ранены три человека.