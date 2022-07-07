«Враг использует все свои силы». Россия до конца июля постарается радикально изменить ситуацию на фронте — эксперт 7 июля, 11:55 Эксклюзив НВ Украинские военнослужащие в Донецкой области (Фото:REUTERS/Stringer)

Глава украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Радио НВ спрогнозировал, как будут развиваться события на фронте после захвата Лисичанска — последнего крупного города Луганской области.

«Что будет в ближайшие дни, будет зависеть от того, насколько быстро враг будет пополняться, перегруппировываться для наступления. Конечно, ему нужно время для того, чтобы подтянуть резервы. Конечно, в его планах было на наших плечах, то есть зайти быстро, нахрапом и атаковать Славянск. Пока видим, что ему это не удается, но он эти попытки не будет оставлять», — убежден Кузан.

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Насколько стремительно Россия будет нас атаковать, по мнению эксперта, определит противодействие Вооруженных сил Украины, в частности артиллерии.

«До конца июля — это тот горячий период, то окно возможностей, которое рассматривает для себя враг для того, чтобы радикально изменить ситуацию на фронте, поэтому он будет использовать все свои силы для того, чтобы давить. Нам нужно подготовиться не просто к ближайшим дням, а даже к ближайшим неделям давления врага, которое, я уверен, выдержат наши Вооруженные силы», — отметил Кузан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что через четыре месяца после начала полномасштабного вторжения появились признаки истощения арсенала России, армия которой больше не имеет сил для проведения атак более чем на одном фронте.

В Минобороны Британии считают, что после почти полного захвата Луганской области бои за Славянск в Донецкой области могут стать следующим ключевым сражением в битве за Донбасс.

В районе города уже идут ожесточенные бои.

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