Последние удары страны-агрессора России по украинской железной дороге направлены исключительно на гражданские поезда, преимущественно с углем, и уничтожение локомотивов.

Об этом заявил председатель правления АО Укрзализныця Александр Перцовский в Facebook.

«Ответственно заверяем и открыто покажем любым международным специалистам: все усиленные удары по железной дороге за последнее время приходятся исключительно на гражданские поезда, которые везут исключительно гражданские грузы. Преимущественно, доставалось поездам с углем», — отметил он.

Перцовский отметил, что россияне пытаются «добивать» угольную промышленность Украины, которая продолжает кормить тысячи семей.

По его словам, ранее фокусом ударов РФ была железнодорожная инфраструктура, но теперь страна-агрессор начала настоящую «охоту на локомотивы».

«Так же, как на Херсонщине, Сумщине, Донетчине охотятся на скорые или эвакуационные автобусы, — нелюди начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри — люди», — рассказал председатель правления АО Укрзализныця.

Он уточнил, что Укрзализныця пересмотрела алгоритмы работы и развернула несколько линий оповещения.

Кроме того, Перцовский отметил необходимость пересмотра законодательства по социальной защите погибших и пострадавших работников критической инфраструктуры.

18 июля российские оккупанты ударили по электровозу в Днепропетровской области. В результате удара РФ машинист погиб, а его помощник получил ранения.