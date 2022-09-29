В Харьковской области семь человек были ранены в результате обстрелов оккупантов, еще один подорвался на мине 29 сентября, 10:15 Семь человек пострадали в результате ударов оккупантов по Харьковской области (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

За минувшие сутки оккупанты обстреливали территории Харьковской области, прилегающие к линии столкновения и границе с РФ. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы семь человек в Купянском районе.

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Кроме того, в Изюмском районе подорвался на мине и получил ранения 26-летний мужчина.

В Купянском районе области под обстрелы оккупантов попали Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное, в Харьковском — Стрелка и Красное, в Богодуховском — Сосновка.

В результате обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошел пожар.

Украинские силы уже освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ на востоке страны.

