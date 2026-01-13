Взрывы в нескольких регионах прогремели на фоне предупреждения о скоростных целях и угрозе баллистики (Фото: Думська / Telegram)

Вечером 13 января в Днепре и Запорожской области прогремели взрывы после предупреждения об угрозе баллистики и скоростных целях.

Обновлено 21:13 Объявлен отбой угрозы применения баллистики.



Обновлено 20:03 Еще одна скоростная цель на Днепр сообщили Воздушные силы. Воздушная тревога из-за угрозы баллистики на большей части территории Украины продолжается.



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Обновлено 19:27 В 19:16 Воздушные силы сообщили, что угроза баллистики возникла также с северо-востока. В 19:19 они заявили о еще одной скоростной цели в Харьковской области, которая двигалась в сторону Опошни Полтавской области, а еще через минуту — о новой скоростной цели на Харьковщине, летевшей в направлении поселка Кечиговка. Воздушная тревога объявлена ​​на большей части территории Украины.



В 19:08 Воздушные силы заявили об угрозе баллистики с юга.

В 19:11 они написали, что мимо Запорожья на север летит скоростная цель, а через минуту — что еще одна скоростная цель летит на Днепр.

В 19:13 глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что в Запорожской области прогремели взрывы.

В 19:14 Суспільне сообщило о взрыве в Днепре.