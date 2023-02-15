Войска РФ атакуют Бахмут и Угледар, чтобы отсрочить наступление ВСУ — разведка 15 февраля, 10:06 Разведка назвала главное оперативное задание оккупантов (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

По данным украинской разведки, российские оккупационные войска атакуют Бахмут и Угледар Донецкой области, чтобы отсрочить наступление ВСУ.

Об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, оккупанты понимают, что продолжение украинского контрнаступления и операции по освобождению территорий Украины неизбежны. Украинские вооруженные силы готовятся, и этот план будет воплощен в жизнь.

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«Поэтому враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом», — сказал Юсов.

Он добавил, что главное задание российских захватчиков сейчас — полностью оккупировать Донбасс.

Юсов отметил, что нынешнюю активизацию войск РФ не стоит сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года.

«Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК», — добавил представитель разведки.

По данным британской разведки, оккупационные войска РФ получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет для этого боевой мощи.

