Тушение пожара продолжается. Россия ночью атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области, есть раненые
В результате российских ударов по Житомирщине в ночь на 11 января вспыхнули пожары (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
В ночь на воскресенье, 11 января, российские захватчики снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области.
Об этом сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, в результате ударов травмированы двое работников.
«Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщил Бунечко.
Из-за вражеских ударов вспыхнули пожары. Борьба с огнем осложнялась повторными воздушными тревогами.
«Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается», — уточнил Бунечко.
По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.