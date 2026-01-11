Тушение пожара продолжается. Россия ночью атаковала критическую инфраструктуру в Житомирской области, есть раненые

В результате российских ударов по Житомирщине в ночь на 11 января вспыхнули пожары (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

В ночь на воскресенье, 11 января, российские захватчики снова атаковали объекты критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, в результате ударов травмированы двое работников.

«Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщил Бунечко.

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Фото: ГСЧС Украины / Telegram

Из-за вражеских ударов вспыхнули пожары. Борьба с огнем осложнялась повторными воздушными тревогами.

«Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается», — уточнил Бунечко.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08:00, по предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.