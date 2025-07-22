Российская армия ударила по жилому дому в Краматорске, погиб ребенок

22 июля, 08:35
Россия 22 июля ударила по Краматорску КАБом (фото иллюстративное) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 22 июля, российская армия ударила КАБом по Краматорску Донецкой области, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, страна-агрессор попала по многоквартирному жилому дому, в результате чего возник пожар.

Отмечается, что погибший мальчик был 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Краматорск Война России против Украины Донецкая область КАБ

