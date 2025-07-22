Российская армия ударила по жилому дому в Краматорске, погиб ребенок

В ночь на вторник, 22 июля, российская армия ударила КАБом по Краматорску Донецкой области , в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

По его словам, страна-агрессор попала по многоквартирному жилому дому, в результате чего возник пожар.

Отмечается, что погибший мальчик был 2015 года рождения. Еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.