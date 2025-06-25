Российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Запорожью, попали в частный сектор

В Запорожье под российскую атаку попал частный сектор, 25 июня 2025 года (Фото: Иван Федоров / Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 25 июня, нанесли четыре ракетных удара по Запорожью , пострадали два человека, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Оккупанты ударили по городу в полночь. Есть попадания в частном секторе, в результате чего пострадали мужчины в возрасте 31 и 35 лет, один из них госпитализирован.

В результате атаки повреждены девять частных домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Фото: Иван Федоров / Telegram

Всего за сутки, по данным ОВА, враг нанес 469 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Пять человек получили ранения.

Фото: Иван Федоров / Telegram

Фото: Иван Федоров / Telegram

Ночью сообщалось о взрывах в Запорожье. Воздушные силы ВСУ предупреждали о БпЛА и скоростных целях на город.