Россияне ударили по гражданскому предприятию в Винницкой области, двое погибших

В ночь на вторник, 10 ноября, российские оккупационные войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. В результате удара погибли два человека.

Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, на предприятии есть разрушения. Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Реклама

С сегодняшнего дня в Ладыжинской громаде объявлен трехдневный траур, сообщил исполняющий обязанности главы громады Александр Коломиец.

Он также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 ноября (с 18:00 9 ноября) российские войска нанесли удар по Украине одной баллистической ракетой Искандер-М и 162 ударными БПЛА типов Shahed (96 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.

По состоянию на 7:30 силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 135 российских БПЛА типов Shahed (70 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов. Зафиксированы попадания на 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) на девяти локациях.