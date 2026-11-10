Россияне ударили по гражданскому предприятию в Винницкой области, двое погибших
Спасатели на месте пожара, возникшего в результате российской атаки (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)
В ночь на вторник, 10 ноября, российские оккупационные войска атаковали гражданское предприятие в Винницкой области. В результате удара погибли два человека.
Об этом сообщила начальник Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
По ее словам, на предприятии есть разрушения. Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
С сегодняшнего дня в Ладыжинской громаде объявлен трехдневный траур, сообщил исполняющий обязанности главы громады Александр Коломиец.
Он также призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 10 ноября (с 18:00 9 ноября) российские войска нанесли удар по Украине одной баллистической ракетой Искандер-М и 162 ударными БПЛА типов Shahed (96 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия.
По состоянию на 7:30 силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 135 российских БПЛА типов Shahed (70 из них — реактивные), Гербера и дронов других типов. Зафиксированы попадания на 19 локациях, а также падение сбитых (обломков) на девяти локациях.