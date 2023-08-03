Ночная атака РФ: Воздушные силы рассказали, сколько Шахедов удалось уничтожить

3 августа, 08:38
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Воздушные силы рассказали, сколько Шахедов удалось уничтожить во время ночной атаки РФ (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

Воздушные силы рассказали, сколько Шахедов удалось уничтожить во время ночной атаки РФ (Фото:Глеб Гаранич/Рейтер)

В ночь на четверг, 3 августа, армия РФ атаковала Украину 15-ю ударными БПЛА Shahed-136/131. Все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

По их данным, россияне осуществили запуск БПЛА с северного направления, а именно из Брянской области РФ.

Также за минувшие сутки противовоздушной обороной уничтожено семь разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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Ночью в среду, 2 августа, Россия запустила по Украине 37 Шахедов, сбить удалось часть из них.

В результате российских ударов на складах и элеваторах в Измаиле Одесской области было повреждено почти 40 тысяч тонн зерна для стран Африки, Китая и Израиля.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Shahed-136 шахеды

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