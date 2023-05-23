Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Все сбили силы ПВО 23 мая, 07:10 Иранский дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Российские оккупанты запустили по Украине в ночь на вторник, 23 мая, предварительно, около четырех иранских дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает Генштаб.

Ночью в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу, в том числе и в Киеве. В Генштабе заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили все запущенные Россией беспилотники, информацию уточняют.

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Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 20 ракетных и 48 авиаударов. Города Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей атаковали крылатыми ракетами воздушного базирования, баллистическими ракетами Искандер-М и С-300.

Также россияне около 90 раз обстреляли из РСЗО позиции украинских войск и населенные пункты. Есть раненые среди мирных жителей, повреждены жилые многоквартирные, частные дома, детсад и другая гражданская инфраструктура.

Накануне ночью Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы ПВО сбили все беспилотники и четыре ракеты.