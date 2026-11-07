Массированный удар баллистикой и дронами: ночью ПВО уничтожила четыре ракеты и почти 150 БПЛА, основной целью российской атаки была Киевская область

Пожар в Киеве после массированного удара баллистическими ракетами и БПЛА, 7 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на субботу, 7 ноября, войска страны-агрессора России нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23, С-400 и 172 БПЛА, 137 из которых — реактивные. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением российского удара стала Киевская область.

По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона обезвредила четыре ракеты Искандер-М/Циркон/KN-23/С-400 и 149 беспилотников, в том числе 117 реактивных.

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В результате атаки зафиксированы попадания в 24 местах, а также падение сбитых целей и обломков в 10 местах.

Утром в воздушном пространстве Украины остаются несколько российских дронов, предупредили Воздушные силы.

Ночью РФ нанесла массированный баллистический удар по Киеву. Были повреждены жилые дома и детский сад в Соломенском районе, а также Северный мост, движение по которому перекрыли в обоих направлениях. Из-за удара по объектам энергетики в Киевской и Житомирской областях в Киеве возникли перебои с электроснабжением, а также в работе систем тепло- и водоснабжения, сообщил мэр Кличко. Всего известно о пяти раненых в столице, среди них — 14-летняя девочка.

Также сообщалось об обесточивании Чернигова и ударе по Винницкой области.