Удар реактивными шахедами: Россия ночью атаковала Украину 94 дронами

Мобильная группа ПВО Украины на фоне взрывов в Днепре, 25 апреля 2206 года (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

Войска страны-агрессора России ночью в понедельник, 27 апреля, атаковали Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed , Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 60 из них — шахеды, в том числе реактивные. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона Украины, предварительно, обезвредила 74 российских дронов на севере, юге и востоке страны.

В результате атаки зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на 11 локациях, добавили Воздушные силы.

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Ночью Россия осуществила массированную атаку шахедами на Одессу. В результате удара повреждены жилые дома, гостиница, объекты в центре города, по данным ОВА, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Возникли пожары в многоэтажке, гостинице, дачных домах, пылали сооружения фуникулера и автомобили, сообщали спасатели.