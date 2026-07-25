Россия ночью нанесла удар по Украине двумя ракетами и 157 дронами

Силы ПВО обезвредили одну ракету и 127 российских дронов 25 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 25 июля, атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 157 ударными БПЛА типов Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас, а также дронами-имитаторами типа Пародия, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили одну ракету Х-59/69 и 127 дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В результате атаки, по данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 дронов в девяти локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в четырех локациях. Ракета Х-59 цели не достигла, говорится в сообщении.

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Ночью в ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистических ракет и БПЛА. В Запорожье в результате атаки возник масштабный пожар, пострадал один мужчина.

В Полтавской области РФ атаковала четыре АЗС и пожарную часть, пострадавших нет.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 24 июля предупреждал о вероятном массированном ударе РФ по Украине в ближайшие дни.