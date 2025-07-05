Россия запустила две ракеты Кинжал в направлении Староконстантинова, пострадавших и разрушений нет

5 июля, 22:30
Самолет МиГ-31К с ракетой Кинжал на подвеске (иллюстративное фото) (Фото: kremlin.ru)

В 17:36 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета носителя Кинжалов МиГ-31К. Воздушные силы заявили о ракете в направлении Староконстантинова.

22:29 Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате российской атаки, произошедшей с 17:35 по 18:14, пострадавших и разрушений нет.

18:18 Воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Донецкой и Синельниковского района Днепропетровской области. Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.

17:59 Воздушная тревога на всей территории Украины продолжается.

17:53 В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщает Суспільне.

В Хмельницкой области раздались взрывы, сообщило Суспільне.

После этого Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели, а затем уточнили, что вторая ракета тоже летит на Староконстантинов.

О том, что Россия атакует именно Кинжалами, сообщает также мониторинговый канал Николаевский Ванек.

В ночь на 5 июля Силы обороны обезвредили в Хмельницкой области 42 шахеда. В общей сложности в ночь на 5 июля россияне атаковали Украину 322 дронами, ПВО обезвредило 292 из них. Основной целью российского ночного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

Война России против Украины российские атаки Ракетные удары Староконстантинов Х-47 Кинжал МиГ 31К

