Россия запустила две ракеты Кинжал в направлении Староконстантинова, пострадавших и разрушений нет

В 17:36 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета носителя Кинжалов МиГ-31К . Воздушные силы заявили о ракете в направлении Староконстантинова.

22:29 Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате российской атаки, произошедшей с 17:35 по 18:14, пострадавших и разрушений нет.



18:18 Воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Донецкой и Синельниковского района Днепропетровской области. Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.



Инфографика: alerts.in.ua

17:59 Воздушная тревога на всей территории Украины продолжается.



17:53 В Хмельницкой области прогремели повторные взрывы, сообщает Суспільне.



В Хмельницкой области раздались взрывы, сообщило Суспільне.

После этого Воздушные силы сообщили о еще одной скоростной цели, а затем уточнили, что вторая ракета тоже летит на Староконстантинов.

О том, что Россия атакует именно Кинжалами, сообщает также мониторинговый канал Николаевский Ванек.



В ночь на 5 июля Силы обороны обезвредили в Хмельницкой области 42 шахеда. В общей сложности в ночь на 5 июля россияне атаковали Украину 322 дронами, ПВО обезвредило 292 из них. Основной целью российского ночного удара был город Староконстантинов Хмельницкой области.

