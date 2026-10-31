Российские войска ночью атаковали Украину 134 дронами, более половины из них — реактивные

31 октября, 09:16
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Последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Последствия вражеского обстрела (Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области)

Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 31 октября, атаковала Украину 134 ударными БПЛА типа Shahed (72 из которых — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами Пародия.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Там подчеркнули, что по состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 105 вражеских БПЛА различных типов (49 из них — реактивные).

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В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения РФ в 20 локациях и падение обломков сбитых целей еще в 10 местах.

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В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются еще несколько российских беспилотников.

Ночью войска РФ атаковали беспилотником частный сектор в Основянском районе Харькова, в результате чего пострадали пять человек. Огонь уничтожил крышу жилого дома и надворные постройки, также повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Кроме того, накануне вечером россияне нанесли удар реактивным БПЛА по производственно-складскому зданию частного предприятия в Слободском районе, где возник пожар на площади 3000 кв. м.

В Днепре в результате ночной российской атаки был поврежден объект инфраструктуры. В ДТЭК сообщили, что значительная часть Днепра, Каменского и прилегающих районов остается без электроснабжения.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Дроны Воздушные силы Вооруженных сил Украины реактивный дрон

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