Зафиксировано попадание в 19 локациях. Российские войска атаковали Украину четырьмя ракетами и 157 дронами

6 июля, 08:57
Поделиться:
Зенитчики 115-й отдельной механизированной бригады охотятся на вражеские воздушные цели (Фото: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook)

Зенитчики 115-й отдельной механизированной бригады охотятся на вражеские воздушные цели (Фото: 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook)

В ночь на 6 июля (с 20:30 5 июля) российские войска атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, противовоздушной обороной обезврежено 117 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 98 — сбиты огневыми средствами поражения, 19 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Реклама

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на двух локациях.

Читайте также:
Спасают Киев и не только. Какие образцы ПВО на вооружении ВСУ точнее всего сбивают ракеты РФ и что произойдет с ними без помощи США — анализ NV

В Воздушных силах отметили, что атака РФ продолжается, новые группы шахедов зашли с северного направления.

Вечером 5 июля Россия начала атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Оккупанты нанесли удар по Харькову шестью БПЛА типа Герань-2.

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали три человека.

Кроме этого, РФ массированно атаковала беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины Война России против Украины Российская агрессия Обстрел шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X