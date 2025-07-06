Зафиксировано попадание в 19 локациях. Российские войска атаковали Украину четырьмя ракетами и 157 дронами

В ночь на 6 июля (с 20:30 5 июля) российские войска атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области и 157 ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, противовоздушной обороной обезврежено 117 БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов). 98 — сбиты огневыми средствами поражения, 19 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в 19 локациях, а также падение сбитых — на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака РФ продолжается, новые группы шахедов зашли с северного направления.

Вечером 5 июля Россия начала атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Оккупанты нанесли удар по Харькову шестью БПЛА типа Герань-2.

В Вышгородском районе Киевской области в результате российской атаки пострадали три человека.

Кроме этого, РФ массированно атаковала беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева.