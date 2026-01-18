Россия ночью атаковала Украину более 200 дронами, зафиксировано попадание 30 БпЛА

ПВО Украины обезвредила 167 российских дронов из 201 ночью 18 января 2026 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Войска страны-агрессора России ночью в воскресенье, 18 января, нанесли удар по Украине 201 БпЛА типа Shahed , Гербера и беспилотниками других типов, около 120 из них — шахеды. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона, предварительно, обезвредила 167 российских дронов. В результате атаки зафиксировано попадание 30 шахедов на 15 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на двух локациях.

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По состоянию на 08:00 российская атака продолжается, в небе остаются несколько БпЛА, предупредили Воздушные силы.

Ночью сообщалось о взрывах в Харькове. Россия атаковала частный сектор в Холодногорском районе, в результате чего погибла 20-летняя женщина, еще три человека пострадали.

Также Россия ударила по пригороду Сум, пострадали четыре человека, в том числе семилетний мальчик.

В Вольнянске на Запорожье более 15 000 семей остались без света после ночного обстрела, сообщала ОВА.