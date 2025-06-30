Попадание в 15 местах: Россия ночью атаковала Украину 107 дронами, 74 из них были обезврежены

Российский дрон с иностранными компонентами на выставке в Киеве, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 30 июня, атаковали Украину 107 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона обезвредила 74 БпЛА, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты запускали дроны с пяти направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из Гвардейского в захваченном Крыму.

ПВО сбила на севере, востоке и юге страны 64 беспилотника, еще 10 — локально потеряны или подавлены РЭБ.

Российский ночной удар дронами был направлен в основном на Донецкую и Харьковскую области. В результате атаки зафиксировано попадание в 15 локациях, падение сбитых (обломки) — в двух локациях.

Ранее 30 июня сообщалось, что россияне атаковали беспилотниками Харьковскую область, в трех населенных пунктах возникли пожары. В городе Песочин пострадали 8 человек, в том числе ребенок.