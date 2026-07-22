Российские войска ночью атаковали Украину баллистикой, ракетами Х-59/69 и более чем 200 дронами

Силы ПВО обезвредили три ракеты Х-59/69 и 204 дрона РФ в ночь на 22 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 22 июля, войска страны-агрессора России атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БПЛА типов шахед , Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все три ракеты Х-59/69 и 204 беспилотника на севере, юге, в центре и на востоке страны. В результате атаки зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — в семи локациях.

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Воздушные силы ВСУ предупредили, что по состоянию на 08:30 российская атака продолжалась, а в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники.

Ночью в Киеве и ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о попадании БПЛА в селе Чайки под Киевом, где пострадали пять человек.